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فيديو.. انتظام الدراسة بمدارس الغربية أول أيام "التيرم الثانى"

الأحد، 10 فبراير 2019 09:17 ص
فيديو.. انتظام الدراسة بمدارس الغربية أول أيام "التيرم الثانى" الطلاب بفناء أحد مدارس الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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شهدت مدارس محافظة الغربية بنظام الفترتين واليوم الواحد، انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2018/2019.

وحرص الطلاب بجميع المراحل التعليمية على الذهاب للمدارس مع بدايه أول أيام التيرم الثانى، بكافة وسائل المواصلات.

فى الوقت الذى شدد فيه الشناوى عايد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالغربية، على تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ والطلاب فورا، حتى  يتثنى للطلاب المذاكرة منها، على أن يتم تسليم باقى الكتب تباعا على المدارس، ومنها على الطلاب فور وصولها من مطابع الوزاره لمخازن المديرية.

فى ذات السياق تنتظر مديرية التربية والتعليم بالغربية، وصول أجهزه التابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى، وكشف وكيل وزارة التربيه والتعليم، إن أجهزه التابلت لم يتم توريدها للمديرية حتى الآن، وتقوم المديريه بإنهاء أذونات الصرف لإرسالها إلى الوزارة لاستلامها، مبينا إنه من المنتظر أن يتم استلامها وتوزيعها على الطلاب نهاية الأسبوع الجارى.


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