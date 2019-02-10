فيديو..الرئاسة تستعرض نشاط اليوم الأول للسيسى في "أديس أبابا"

كتب محمد الجالى

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه، أمس السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بلقائين مع سكرتير عام الأمم المتحدة "انطونيو جوتيريش"، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثاً "فيلكس تشيسيكيدي".

واستعرضت مؤسسة الرئاسة في فيديو ملخص ما دار في اللقاءين.

كان الرئيس السيسى أكد لسكرتير عام الأمم المتحدة، ضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستوى الدولي لعملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة، أخذاً في الاعتبار أهمية مشاركة القارة الأفريقية بصورة مؤثرة في عملية الإصلاح، منوهاً في هذا الخصوص إلى حرص مصر على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن.

وفى لقائه برئيس الكونغو الديمقراطية، أكد الرئيس السيسى تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، لاسيما من خلال عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين، كما وجه الرئيس الدعوة للرئيس الكونغولي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.