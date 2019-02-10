فى 5 نقاط.. تعرف على مراسم تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى اليوم

كتبت نورا فخرى

استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، آليات مراسم تقلد مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، المزمع أن يتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

ومن المتوقع، حسب رضوان، أن تتم مراسم تسليم الرئاسة لمصر اليوم فى القمة، بعد أن يقوم رئيس رواندا بافتتاحها، والتحدث عن نشاط الاتحاد العام الماضى، ويلى ذلك تسليم رئاسة الاتحاد للرئيس السيسى.

وتستعرض "اليوم السابع" مراسم انتقال رئاسة الاتحاد الافريقي لمصر حسبما تضمنها بيان صادر عن النائب طارق رضوان كالآتى:

• مراسم تسليم الرئاسة لمصر ستتم غدًا فى القمة بعد أن يقوم رئيس رواندا بافتتاح القمة، والتحدث عن نشاط الاتحاد العام الماضى، ويلى ذلك تسليم رئاسة الاتحاد للرئيس السيسى.

• إجراءات انتقال الرئاسة من دولة لدولة تتم فى بداية اجتماع القمة، حيث يتحدث أولا الرئيس الرواندى، وذلك بصفتة رئيس الدولة التى تولت رئاسة الاتحاد لعام 2018، وسيسلم الرئاسة للرئيس السيسى، الذى يقوم بعدها بإدارة القمة، واستعراض رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولى الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى.

• عقب ذلك يلقى الرئيس السيسى كلمته أيضًا، لتبدأ رئاسة مصر الفعلية للاتحاد منذ ذلك الحين، ويكون ذلك بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، ورؤساء الدول الإفريقية المشاركة بالاتحاد.

• سيكون هناك جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذى تنتهى مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

• كما يستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى التحديات المتعلقة بالإصلاح المالى والإدارى فى الاتحاد الإفريقى، كما يقدم رئيس النيجر محمدو ايسوفو أيضا تقريرا حول التقدم المحرز، فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ويعقب ذلك مراسم الصورة الجماعية، وبعد ذلك تبدأ أعمال القمة 32العادية للاتحاد الإفريقى ويتحدث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس المنتهية ولايته الرئيس بول كاجامى، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى.