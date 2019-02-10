"فوكس نيوز": أرمينيا أرسلت إلى سوريا 83 خبيرا فى مجال إزالة الألغام

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع فى أرمينيا، السبت ، أن بلاده أرسلت إلى سوريا فريقا من الخبراء فى مجال إزالة المفرقعات وتقديم المساعدات الطبية.
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله " إن بعض هؤلاء الخبراء سوف يتولون مهمة إزالة الألغام من مدينة حلب الواقعة شمال سوريا ، وإن الفريق الأرمينى ، المكون من 83 شخصا ، يضم أيضا خبراء فى مجال الخدمات الطبية والأمنية".
وأضاف " إن روسيا تولت نقل الخبراء الأرمن الى سوريا وتقديم الخدمات اللوجستية ، الامداد والتموين ، اليهم"، تجدر الإشارة الى أن نحو 110 آلاف من الأرمن كانوا يعيشون فى حلب قبيل إندلاع الحرب السورية والتى دفعت 22 ألف منهم الى العودة الى بلادهم.
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