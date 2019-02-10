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"فتح": القيادة الفلسطينية واثقة من موقف السعودية تجاه قضيتنا

الأحد، 10 فبراير 2019 08:05 ص
"فتح": القيادة الفلسطينية واثقة من موقف السعودية تجاه قضيتنا جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله /أ ش أ/
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 قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن القيادة الفلسطينية، واثقة من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية سرا وعلنا.

وأضاف الرجوب، فى تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن الفلسطينيين يأملون بأن يتحول موقف الملك سلمان بن عبد العزيز الرافض للتطبيع مع إسرائيل إلى استراتيجية عربية.

وأشار الرجوب إلى أن القيادة الفلسطينية لديها معلومات تفيد بأن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أمريكيين أن الرياض ترفض أى اتفاق لا يلبى الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت عن وثيقة سرية إسرائيلية تظهر رفض العاهل السعودى الملك سلمان للتطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل يضمن حق الفلسطينيين فى أرضهم وضرورة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمةً لهم.

 


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القضية الفلسطينية




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