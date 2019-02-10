غادة والى تزور مجمع الدفاع الاجتماعى فى الإسكندرية

كتب مدحت وهبة

زارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مجمع الدفاع الاجتماعى، فى آخر محطاتها بجولتها المفاجئة بالإسكندرية والتى بدأت صباح اليوم الأحد بزيارة مكتب تأمينات المقاولات ومكتب تأمينات المنشية ودار الهدايا للرعاية الاجتماعية.

وتفقدت والى مبانى المجمع وتحدثت مع الأطفال فيما مارس الأطفال بعض الأنشطة كالبلياردو وتنس الطاولة.

كانت غادة والى، قد افتتحت مجمع الدفاع الاجتماعى بعد تطويره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في أكتوبر 2017 ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ويستوعب 150 طفلا، تصل فى حالات الطوارئ إلى 200 طفل بمراحل سنية مختلفة.