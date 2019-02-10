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عواصف شتوية تضرب "سياتل" بالولايات المتحدة وتوقعات بهطول مزيد من الثلوج

الأحد، 10 فبراير 2019 09:56 ص
عواصف شتوية تضرب "سياتل" بالولايات المتحدة وتوقعات بهطول مزيد من الثلوج ثلوج ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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تسببت سلسة من العواصف الشتوية المحملة بثلوج كثيفة ورياح عاتية فى توقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف فى شمال غرب المحيط الهادى حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج اليوم الأحد.

واستيقظ سكان سياتل بالولايات المتحدة أمس السبت على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية فى الكثير من الأجزاء بالمنطقة.

وأعلن حاكم واشنطن جاى إنسلى حالة الطوارئ يوم الجمعة مع اقتراب أول عاصفة شتوية قوية محذرا من أنها قد تكون أقوى من أى عاصفة آخرى شهدتها سياتل منذ سنوات.

وقال فى بيان "أطلب من الناس الابتعاد عن الطرق أن أمكن".

وبحلول ظهر أمس السبت كانت الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 50 ألف شخص فى منطقة بوجيت ساوند بعد أن تسببت الثلوج والرياح يوم الجمعة فى انقطاع التيار.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن طبقة من الجليد بسمك 16 سنتيمترا غطت مطار سياتل تاكوما الدولى يوم الجمعة وهى أكبر طبقة من الجليد تغطى المطار منذ عام 2014.

وقال موقع فلايت أواير دوت كوم أنه تم إلغاء أكثر من 225 رحلة فى المطار أمس السبت.

 


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