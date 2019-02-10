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عاطل وشقيقه يشرعان فى قتل شقيق زوجته لفصلهما بالعمل فى شبين القناطر

الأحد، 10 فبراير 2019 01:17 م
عاطل وشقيقه يشرعان فى قتل شقيق زوجته لفصلهما بالعمل فى شبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شرع شقيقان فى قتل شقيق زوجه أحدهما، ظنا منهما أنه وراء فصلهما من الشركه التى كانا يعملان فيها، تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو"محمد. س. ي" 28سنة، عامل نظافه بشركة نظافة خاصة ومقيم دائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالصدر

 

بالانتقال وسؤال المصاب اتهم كل من:- زوج شقيقته المدعو"محمد. ر. ع" 30 سنة، عاطل، وشقيقه "أحمد. ر" 25سنة، عاطل، بالتعدى عليه بالضرب حال خروجه من عمله، وقيام الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" أحدث إصابته المشار إليها، وذلك بسبب اعتقادهما أنه السبب فى فصلهما من العمل بالشركة محل عمله.

 

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم تم التحفظ عليه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2946 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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