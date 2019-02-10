طائرة نيوزيلندية تكتشف بعد إقلاعها عدم حصولها على إذن بالهبوط فى الصين

سيدنى (رويترز)

قالت شركة طيران نيوزيلندا، إن إحدى طائراتها التى كانت متجهة إلى مدينة شنغهاى الصينية عادت أدراجها بعد عدة ساعات، من رحلتها اليوم الأحد بعد اكتشاف عدم حصولها على تصريح بالهبوط فى الصين.

وكانت الطائرة التى أقلت نحو 270 راكبا قد غادرت أوكلاند بعد فترة وجيزة من منتصف ليل السبت لكنها عادت فى نحو الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد (2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وقالت الشركة إن " خطأ فنيا أدى إلى عدم حصول هذه الطائرة بالذات التى تعمل على هذا الخط على إذن من السلطات التنظيمية الصينية للهبوط فى الصين". ولم تدل وزارة الخارجية الصينية بأى تعليق فورى لدى اتصال رويترز بها. ولم ترد إدارة الطيران المدنى على الاتصالات.

واعتذرت شركة طيران نيوزيلندا للركاب وقالت إن طائرة خاصة ستنقلهم إلى شنغهاى فى الساعة 11 مساء الأحد(1000 بتوقيت جرينتش).