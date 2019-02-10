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ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء فى البحيرة

الأحد، 10 فبراير 2019 03:15 م
ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء فى البحيرة أسمدة- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى رئيس ادارة الرقابة التجارية.

 

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة بمركز رشيد  خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

كما تم ضبط 450 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكذلك ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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