ضبط 4605 هاربين من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4605 هاربين من أحكام، منهم 3510 حكم فى غرامات، و1251 حكم فى جنح الحبس الجزئى، 143 حكم فى المستأنف، و51 حكم فى مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 121210 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.