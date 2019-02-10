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ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص و1010 جرام حشيش بحوزة متهمين بالمنيا

الأحد، 10 فبراير 2019 11:43 ص
ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص و1010 جرام حشيش بحوزة متهمين بالمنيا اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا
المنيا- فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة شنتها لضبط الخارجين عن القانون من ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 11 فرد خرطوش و3 مسدس و7 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 107 طلقات نارية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط متهم بحوزته 1010 جرام حشيش مخدر، بالإضافة إلى 52 قرصا مخدرا بحوزة متهم آخر وتحرر عنها المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

 


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