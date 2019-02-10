ضبط 133 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من شن حملات أمنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات فى إطار المحافظة على المال العام، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الكهرباء، من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 133 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.