ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس على عملائه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على أحد المتهمين بالاتجار بالمواد لمخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعقيد محمد حامد وكيل مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الاستروكس على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس معبأة بأكياس معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.