ضبط صاحب مخبز استولى على 205 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين، بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 152قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية في المنتزة (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات قدرها خمسمائة وستة آلاف ، ومائتين وستة وسبعون عبوة ، وقرص خاصة بعلاج العديد من الأمراض ، ومنشطات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك ثلاجة " غير مرخصة لتجارة اللحوم فى الطالبية (بالجيزة)، لحيازته وإنتاجه كمية كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها (405 أربعمائة ، وخمسة كيلو جرام "مقطعات لحوم – برجر – سجق " معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وفقاً لماورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل غير مرخص لبيع مستحضرات التجميل في شبرا الخيمة ثان (بالقليوبية) ، لحيازته وتجميعه كميات من مستحضرات التجميل قدرها (1,337 – ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون عبوة) جميعها مجهولة المصدر ، وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخزن غير مرخص في الجناين (بالسويس) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة قدرها ( 110- مائة وعشرة إسطوانة كبيرة الحجم "سعة 25 كيلو جرام") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى في كفرالدوار (بمحافظة البحيرة) ، لقيامه بالتصرف فى المقررات التموينية المُدعمة (نقاط الخبز) وبيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على حصيلة البيع بمبلغ وقدره "مائتان وخمسة آلاف ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً" وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وضبط مالك مستودع بوتاجاز في الزقازيق (بمحافظة الشرقية) ، لإستيلائه وتصرفه فى كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المُدعمة من قبل الدولة قدرها (450) "أربعمائة وخمسون" إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ببيعها بأكثر من السعر الرسمى بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.