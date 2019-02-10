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ضبط شخصين لقتلهما سائقا وسرقته بالخانكة

الأحد، 10 فبراير 2019 02:00 م
ضبط شخصين لقتلهما سائقا وسرقته بالخانكة جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على شخصين لاتهامهما بقتل سائق وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من الرائد حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بورود معلومات بقيام كلًا من "أحمد. ك. ف" 22 سنة عامل و"صقر. خ. ك" 21 سنة نجار مسلح مقيمان عرب العيايدة دائرة المركز، بإخفاء وتخزين مركبة توك توك من متحصلات واقعة سرقة بالإكراه، بمكان ملحق بمحل إقامة الأول، وشروعهما فى تغيير معالمها، تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، وبحوزتهما التوك توك، وبمواجهتهما اعترفا باستيقاف سائق "التوك توك" بزعم توصيلهما من أمام القرية سكنهما إلى مزرعة الجبل الأصفر بدائرة المركز، وحال سيرهما قاما بخنقه فأوديا بحياته، وألقيا جثته بإحدى الترع خلف محطة الصرف الصحى بمزرعة الجبل الأصفر بناحية القلج دائرة المركز واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.

وأرشدا عن الجثة وتبين أنها لـ"محمد.م.ر" 25 سنة سائق، موثوق القدمين واليدين، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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