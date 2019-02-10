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الأحد، 10 فبراير 2019 10:40 م
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ضبط سيارة تستخدم فى تهريب الصيادين ببحيرة البردويل فى شمال سيناء

الأحد، 10 فبراير 2019 10:29 م
ضبط سيارة تستخدم فى تهريب الصيادين ببحيرة البردويل فى شمال سيناء السيارة المضبوطة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها ضبط سيارة تستخدم فى تهريب الصيادين.

 

وجاء فى البيان أنه بناء على تعليمات اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، لمتابعة تنفيذ منع الصيد ببحيرة البردويل وتكثيف الدوريات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة المخالفين، تم ضبط سيارة بيجو ربع نقل على الشاطئ مباشرة تستخدم لتهريب الصيادين بالقوارب، وتم الضبط بواسطة دورية أمنية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وتضمن البيان تحذير جميع المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة فى حالة المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فتره المنع.

 


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