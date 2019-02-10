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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالعاشر من رمضان

الأحد، 10 فبراير 2019 06:33 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالعاشر من رمضان حبس -ارشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط 3 عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر.
 
تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود عدة بلاغات للعميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بسرقة الدراجات البخارية لعدد من المواطنين بدائرة القسم.
 
وتبين من تحريات فريق المباحث، برئاسة الرائد أحمد غازي، ومعاونيه النقباء محمد عبدالسلام، وأحمد عقل، أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عاطلين، تبين قيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات البخارية وتفكيكها وإعادة بيعها كقطع غيار، فيما تم ضبط المتهمين في كمين أُعد لهم، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 
 

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