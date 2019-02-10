صور.. وزيرة التضامن تحيل مدير مكتب تأمينات شرق الإسكندرية للتحقيق

قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وأبدت العديد من الملاحظات.

وأبدت والى، ملاحظات على نظافة المكان، وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية فى المكتب، وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوى الإعاقة، وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت والى، إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت مع العاملين فى المكتب، واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة، ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور.

كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيارة مكتب تأمينات المنشية، وأبدت على المكتب عدة ملاحظات.

واستمعت غادة والى، إلى المواطنين فى المكتب ودونت شكواهم، وكلفت سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت بضرورة إتاحة اماكنً لكبار السن، والأشخاص ذوى الاعاقه، وكلفت مدير المكتب برفع مستوى النظافة، وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام .