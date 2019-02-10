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فى زيارة مفاجئة..

صور.. وزيرة التضامن تحيل مدير مكتب تأمينات شرق الإسكندرية للتحقيق

الأحد، 10 فبراير 2019 01:23 م
صور.. وزيرة التضامن تحيل مدير مكتب تأمينات شرق الإسكندرية للتحقيق جانب من الزيارة
الاسكندرية جاكلين منير
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قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وأبدت العديد من الملاحظات.

 

وأبدت والى، ملاحظات على نظافة المكان، وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية فى المكتب، وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوى الإعاقة، وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

 

وقررت والى، إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت مع العاملين فى المكتب، واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة، ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور.

 

كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيارة مكتب تأمينات المنشية، وأبدت على المكتب عدة ملاحظات.

 

واستمعت غادة والى، إلى المواطنين فى المكتب ودونت شكواهم، وكلفت سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

 

ووجهت بضرورة إتاحة اماكنً لكبار السن، والأشخاص ذوى الاعاقه، وكلفت مدير المكتب برفع مستوى النظافة، وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام .

 
وزيرة التضامن تخيل مدير مكتب تأمينات شرق الاسكندرية للتحقيق (1)
وزيرة التضامن تحيل مدير مكتب تأمينات شرق الإسكندرية للتحقيق 

وزيرة التضامن تخيل مدير مكتب تأمينات شرق الاسكندرية للتحقيق (2)
جانب من الزيارة

وزيرة التضامن تخيل مدير مكتب تأمينات شرق الاسكندرية للتحقيق (3)
وزيرة التضامن بمكتب تأمينات شرق الإسكندرية 

وزيرة التضامن فى زيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المنشية (1)
جانب من الزيارة 

وزيرة التضامن فى زيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المنشية (2)
الوزيرة فى زيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المنشية 

وزيرة التضامن فى زيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المنشية (3)
مكتب تأمينات المنشية 

وزيرة التضامن فى زيارة مفاجئة لمكتب تأمينات المنشية (4)
وزيرة التضامن تحيل مدير مكتب تأمينات شرق الإسكندرية للتحقيق 

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