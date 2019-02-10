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صور.. محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

الأحد، 10 فبراير 2019 03:38 م
صور.. محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا
السويس - السيد فلاح
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والوفد المرافق له بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة للوقوف علي استعداد محافظة السويس لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي سوف تقام  في يونيه 2019.
 
وخلال اللقاء كلف محافظ السويس، رؤساء الأحياء ومدير مديرية الشباب والرياضة، وإدارتي التخطيط والمتابعة والأزمات والكوارث بالمحافظة، والمديريات المعنية بتيسير عمل اللجنة أثناء المرور علي المرافق العامة والشوارع الرئيسية، ومتابعة الطرق والإنارة والصحة والإسعاف، والمياه والصرف الصحي، والاستعداد الأمني وأماكن استقبال وإقامة الوفود، وحصر احتياجات كل مديرية استعداد لاستقبال البطولة.
 
كما أكد "صقر"، علي اللجنة ومديرية الشباب والرياضة، توفير شاشات عرض للساحات بالحدائق العامة والساحات، وتوفير الخدمات وصيانة المرافق العامة، والتأكيد علي عمل كاميرات مراقبة علي طرق مرور الوفود وحتى الإستاد، مشيرًا إلي انه تم التنسيق مع الجامعة لاختيار شباب من جامعة السويس لمرافقة الوفود إلى المشاركة في البطولة وتوجيههم للوصول إلي أماكن المبيت أو الملاعب.
 
وشدد محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء ومديري المديريات باستكمال أعمال التجميل والنظافة العامة، والتطوير التي تتم بشوارع وميادين المحافظة، وتقديم كافة البيانات ومرافقة اللجنة لتسهيل عملهم.
 
وأكد رئيس لجنة وزارة التنمية المحلية، علي أن عمل اللجنة يختص في عدة محاور، منها موقف الاستعدادات والتجهيزات الرياضية، والصحية والسياحية والثقافية والترفيهية بالمدن، التي ستقام عليها البطولة، ومنها محافظة السويس، بالإضافة إلي موقف المرافق العامة، مؤكدًا أن عمل لجنة التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية داخل محافظة السويس يستمر حتي يوم الخميس المقبل.
 
حضر اللقاء، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمحافظة السويس، كلا من رؤساء الأحياء، ومديري مديريات الصحة، والشباب والرياضة والصرف الصحي، والمياه والطرق والتنمية السياحية، والثقافة والإعلام، والمرور والحماية المدنية، والتنشيط السياحي والكهرباء والإنارة العامة.
 
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا (1)
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا (2)
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا (3)
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا (4)
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا (5)
محافظ السويس يستقبل لجنة وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعداد لكأس أمم أفريقيا
 
 
 

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