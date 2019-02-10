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صور.. قوافل وزارة الداخلية الطبية تصل الصعيد لعلاج المرضى بالمجان

الأحد، 10 فبراير 2019 01:06 م
صور.. قوافل وزارة الداخلية الطبية تصل الصعيد لعلاج المرضى بالمجان قافلة طبية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية إلى مديرية أمن قنا ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على "أهالى منطقة دندره عزبة جبريل بدائرة مركز شرطة قنا" ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
 
جاء ذلك إستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية – من خلال توجيه قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.
 
ومن ناحية أخرى ، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وإستمراراً لتفعيل تلك الجهود ، مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن (البحر الأحمر) للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر ، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين .
 
كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 487 حالة من  " المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
وأكدت وزارة الداخلية أنها توالي جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية وكذا القوافل الخدمية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

جانب من القوافل
جانب من القوافل

صرف العلاج للمرضى
صرف العلاج للمرضى

قوافل طبية
قوافل طبية

 


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