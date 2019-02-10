صور.. فحص طلاب المدارس الثانوية العام والأزهري بالأقصر ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلقت فرق التأمين الصحي بمنطقتي إسنا وأرمنت جنوبي محافظة الأقصر، في أعمال فحص طلاب المدارس بالتعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، وذلك حتي 31 مارس المقبل.

وإنطلقت الحملات في 40 مدرسة للتعليم الثانوي العام والثانوي الأزهري، بإجمالي مستهدف فحص 15 ألف و28 طالب وطالبة، وذلك من عمر 15 سنة إلي عمر 18 سنة، حيث يتم الكشف في المدارس بـ4 فرق تضم 4 اطباء و4 فنين معمل و4 مدخل بينات، وذلك تحت رعاية الدكتورة سهير عبد الحميد مدير هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، وإشراف الدكتور حاتم راشد مدير منطقة إسنا وأرمنت للتأمين الصحي.

وكان قد أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم مواصلة أعمال فحص طلاب مرحلة التعليم الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى، استكمالا لحملات 100 مليون صحة، وبناء على توجهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمراكز ومدن المحافظة والتي بدأت منذ 9 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 13/3/2019 للمرحلة الثانوية العامة والأزهرية.