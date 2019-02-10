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صور.. غادة والى تزور مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية وتحيل مديره للتحقيق

الأحد، 10 فبراير 2019 12:20 م
صور.. غادة والى تزور مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية وتحيل مديره للتحقيق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية
كتب مدحت وهبة
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زارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح اليوم الأحد وأبدت العديد من الملاحظات. 
 
وعلّقت غادة والى على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوى الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم. 
 
وقررت غادة والى إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والى مع العاملين فى المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة.ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور
 
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (1)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (1)

فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (2)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (2)

فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (3)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (3)

فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (4)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (4)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (5)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (5)

فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (6)
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية (6)

فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية
فى مكتب تأمينات المقاولات بالإسكندرية
 
 

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