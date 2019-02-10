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الأحد، 10 فبراير 2019 12:41 م
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صور .. سقوط أمطار متوسطة على الغربية وتراكم المياه بالطرق

الأحد، 10 فبراير 2019 12:34 م
صور .. سقوط أمطار متوسطة على الغربية وتراكم المياه بالطرق مياه الأمطار بشوارع الغربية
الغربيه - عادل ضرة ومحمد طارق
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شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، موجة من الطقس السىء وسقوط الأمطار، مما أدى إلى حالة من الارتباك الشديد فى حركة المرور على الطرق. 
 
وتراكمت مياه الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق وعلى الطرق السريعة والفرعية، وتحولت الحفر إلى برك ومستنقعات خاصة بالمناطق الترابية.

ودفعت مجالس المدن والأحياء بسيارات شفط المياه، لسحب المياه المتراكمة أسفل الانفاق والكبارى، ومن الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والحماية المدنية.

وقد رفع رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة حالة الطوارئ، فيما توقفت حركة النقل النهرى بين مدينة زفتى بمحافظة الغربية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (1)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (1)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (4)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (4)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (5)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (5)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (7)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (7)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (8)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (8)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (9)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (9)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (10)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (10)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (11)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (11)

 

تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (12)
تجمع مياه الأمطار أسفل الكبارى وبشوارع الغربية (12)

 

 

 


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