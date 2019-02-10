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صور.. رئيس الوزراء يتفقد المدينة الشبابية فى أسوان

الأحد، 10 فبراير 2019 01:59 م
صور.. رئيس الوزراء يتفقد المدينة الشبابية فى أسوان الدكتور مصطفي مدبولي يتفقد المدينة الشبابية بأسوان
كتبت هند مختار - أسوان - عبد الله صلاح
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المدينة الشبابية بأسوان والتى من المقرر أن تستقبل الشباب المشارك بملتقى الشباب العربى - الإفريقى. 
 
وحرص شباب المدينة الشبابية بأسوان على التقاط الصور السيلفى مع الدكتور مصطفي مدبولي، خلال تفقده المدينة الشبابية بأسوان.
 
وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى مدينة أسوان فى الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حرص شباب المدينة الشبابية بأسوان علي إلتقاط الصور السيلفب مع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، خلال تفقده المدينة الشبابية بأسوان والتي من المقرر أن تستقبل الشباب المشارك بملتقي الشباب العربي - الإفريقي 

رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-الشبابية-فى-أسوان--(1)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-الشبابية-فى-أسوان--(2)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-الشبابية-فى-أسوان--(3)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-الشبابية-فى-أسوان--(4)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-المدينة-الشبابية-فى-أسوان--(5)
 

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