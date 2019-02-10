صور.. جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحله خطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه كل من أحمد البنا وهشام عقل رئيسى الوردية فى الراكب المصرى (م.ح.خ) يحمل حقيبتين، حيث تلاحظ من فحص جواز السفر كثرة التردد وقصر الفترة وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل بضائع أو أدوية يود الإقرار عنها للجمارك، فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى"، بمعرفة طاقم الفحص المكون من كمال عبد الحافظ تحت إشراف فادى سليمان فأكد صحة الاشتباه، وبالعرض على الدكتور طارق صلاح عبد الجليل، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من عاصم صومع ومحمد القط ومحمد السعيد ورجب بحيرى ومحمد على مأمورى الحركة لتفتيش أمتعة الراكب وذلك بحضور سعد عبادى مدير إدارة الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 1188 شريط Cytotec 200 مليجرام الشريط به 14 قرصا و195 شريطا بكل منه 10 أقراص دواء Tamiflu و123 حقنة وأمبول مخبأة بين طيات الملابس، وقرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 15 لسنة 2019 وقدرت قيمة التعويضات الجمركية بمبلغ 908 ألف 340 جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.



المضبوطات