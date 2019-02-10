صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب شعر طبيعى مستعار بقيمة 245 ألف جنيه

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بالمبنى رقم1بمطار القاهره الدولى برئاسة حسن السيد مدير الجمرك ،من ضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران بدر القادمة من الخرطوم إشتبه طاهر خفاجى مأمور اللجنة فى الراكبة السودانية ت . ا سودانية الجنسية قادمة من السودان والتى حاولت الإسراع بالخروج من الخط الأخضر.

وبالعرض على محمد رمضان مشرف الصالة قرر تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة وائل عيد مأمور الفحص حيث لاحظ وجود لفافات بين الملابس بحقائبها.

وبالعرض على حسين هيكل مدير الصاله الخضراء، تم تكليف ريم مجدى بتفتيش حقائب الراكبه بدقه حيث تبين وجود 35 كيلو جرام من الشعر الطبيعى المستعار ( باروكات )داخل حقائبها وبين الملابس.

وأقرت الراكبه أمام حسن السيد مدير الجمرك ،بأنها قامت بشراء الكمية من الهند وجاءت بها إلى القاهره عن طريق الخرطوم لبيعها والتربح منها، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 245 ألف جنيه.

قررإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 3 لسنة 2019.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ،ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.