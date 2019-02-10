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صور.. انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة

الأحد، 10 فبراير 2019 08:41 ص
صور.. انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة عودة طلاب المدارس
السيد فلاح وأحمد مرعى
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انطلق صباح اليوم الأحد، الفصل الدراسى الثانى فى 957 مدرسة بمحافظة الإسماعيلية والتى تضم 33111 طالب وطالبة فى المراحل التعليمية المختلقة عقب انتهاء إجازة نصف العام، وكانت الدراسة قد بدأت فى محافظة الإسماعيلية، فى 4 مدارس خاصة أمس السبت، وانتظمت بشكل كامل صباح اليوم.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجان متابعة لبحث انتظام الدراسة إلى جانب التأكيد على تسلم الطلاب الكتب الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة ومتابعة انتظام الجدول المدرسى.

كما شهدت مدارس الأقصر ذات الفترة الواحدة والفترتين انتظام توافد الطلاب للعودة فى التيرم الثانى، اليوم الأحد، حيث انتظمت العملية التعليمية داخل 928 مدرسة على مستوى كافة المراكز والمدن فى المراحل التعليمية المختلفة بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019.

وقال عبد اللطيف أحمد عمران وكيل الوزارة بالأقصر، إنه تم متابعة كافة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، وذلك من حيث إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة وتوزيع مقاعد الطلاب، حيث أن الـ928 مدرسة مقسمة على مدن ومراكز المحافظة على النحو التالى: 138 مدرسة بمدينة الأقصر، 346 مدرسة بمدينة أسنا، 108 مدرسة بمدينة القرنة، 55 مدرسة بمدينة الزينية، 207 مدارس بمدينة أرمنت، 120 مدرسة بمدينة الطود، 38 مدرسة بمدينة البياضية متضمنة مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى عام وفنى، مؤكدا أهمية استعداد الطاقات البشرية من المعلمين والإداريين لاستقبال العام الدراسى الجديد وتعزيز العملية التعليمية بكافة مراحلها المختلفة.

ورصد عدسة "اليوم السابع" توافد الطلاب وسعادتهم فى مدرسة الشهيد محمد عبدالماجد الخطيب، ومدرسة الراهبات الفرنسيسكان الابتدائية، ومدرسة صلاح الدين الابتدائية، حيث تم تنظيم طابور الصباح فى موعده وتوافد الطلاب لفصولهم للبدء فى العملية الدراسية.

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (1)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (2)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (3)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (4)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (5)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (6)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (7)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (8)
 
انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (9)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (10)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (11)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (12)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (13)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (14)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (15)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (16)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (17)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (18)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (19)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (20)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (21)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (22)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (23)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (24)
 

 

انتظام طلاب محافظتى الإسماعيلية والأقصر فى الدراسة (25)

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