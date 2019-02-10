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صور.. انتظام الدراسة فى 2400 مدرسة بالإسكندرية

الأحد، 10 فبراير 2019 10:19 ص
صور.. انتظام الدراسة فى 2400 مدرسة بالإسكندرية
الإسكندرية ــ جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، فى نحو 2400 مدرسة، فى حين استؤنفت الدراسة بالتيرم الثانى فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين.
 
وأكد مصطفى عجمى القائم بأعمال وكيل الوزارة، على انتظام الدراسة اليوم تزامنا مع انطلاق حملة نور الحياة؛ كما لفت إلى أن المديرية تستعد لتوزيع أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي العام، وكذلك إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت .
 
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قد كلف مصطفى العجمي مدير عام الشئون المالية والإدارية، بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لحين ورود القرار الوزاري بمدير المديرية ووكيل المديرية، وذلك حرصا على سير العملية التعليمية وانتظامها . 
 
 
 

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