صور.. السيناتور الأمريكى بوكر يبدأ جولاته لخوض انتخابات الرئاسية 2020

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

بدأ كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية نيو جيرسي، جولاته بنهر أيوا في مقاطعة مارشال تاون بولاية آيوا، وذلك بعد ترشحه للرئاسة فى عام 2020، لينضم إلى عدد من المتنافسين الديمقراطيين البارزين الذين يأملون فى تحدى الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن بوكر (49 عامًا)، الذى شغل منصب عمدة مدينة نيوآرك من قبل، قبل أن يصبح أول عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى من أصل إفريقى من نيو جيرسي، ترشحه فى رسالة مصورة لأنصاره، وركز بوكر على قضايا عدم المساواة الاقتصادية والظلم العنصرى فى الفيديو الخاص بحملة ترشحه.

وينظر إلى بوكر منذ فترة طويلة على أنه نجم صاعد فى الحزب الديمقراطى لكنه سيواجه منافسة شديدة من مجموعة متنوعة من الأعضاء البارزين الآخرين، بما فى ذلك إليزابيث وارين وكامالا هاريس وتولسى جابارد وجوليان كاسترو.



كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى



كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى



كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى



كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكى