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صور.. إحباط تهريب 36 جهاز لاسلكى عبر ميناء دمياط البحرى

الأحد، 10 فبراير 2019 02:48 م
صور.. إحباط تهريب 36 جهاز لاسلكى عبر ميناء دمياط البحرى المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة الأمنية بميناء دمياط البحرى فى إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية داخل البلاد، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، والخروج على القانون، لاسيما جرائم التهريب، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
 
أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى (بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى) إعتزام "محمد ع.د، صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بمحافظة المنوفية، باستيراد (مستلزمات مسرح) داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية، والتلاعب فى مشمول الحاوية وإخفاء أجهزة محظور دخولها للبلاد بداخلها.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الحاوية بالتنسيق مع لجنة مختصة من الجهات المعنية، وبتفتيشها عُثر على (36 جهاز لاسلكى – 40 شاحن – 46 سماعة خاصة بالأجهزة اللاسلكية) وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وقرر شرائه للمضبوطات من إحدى الدول الأجنبية، بقصد الإتجار لإستخدامها فى مجال الحفلات والمسارح والاستوديوهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
هاتف لاسلكى (1)
هاتف لاسلكى (1)

هاتف لاسلكى (2)
هاتف لاسلكى (2)

هاتف لاسلكى (3)
هاتف لاسلكى (3)

هاتف لاسلكى (4)
هاتف لاسلكى (4)

هاتف لاسلكى (5)
هاتف لاسلكى (5)

 


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