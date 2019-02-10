صور.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة فى إطار موجة الطقس السيئ على المحافظة، حيث استمر هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.



من جانبها، كثفت أحياء الإسكندرية لرفع وكسح مياه الأمطار من الشوارع، كما أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس السيئ، من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق.



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