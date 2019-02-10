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شيما ومنى فاروق يصلان محكمة مدينة نصر لنظر تجديد حبسهما.. ويخفيان وجهيهما

الأحد، 10 فبراير 2019 11:16 ص
شيما ومنى فاروق يصلان محكمة مدينة نصر لنظر تجديد حبسهما.. ويخفيان وجهيهما منى فاروق وشيما الحاج
كتب كريم صبحى
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تنظر بعد قليل، محكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس الممثلتين شيما ومنى فاروق، بتهمة نشر فيديو إباحي مع مخرج شهير.
 
وصلت المتهمتان إلى محكمة مدينة نصر، وأخفين وجههن عن الأنظار، خلال نقلهن من سيارة الترحيلات لحجز المحكمة، حيث تم إيداعهن لحين بدء جلسة تجديد الحبس. 
 
كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت  بحبس شيما و منى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
بدأت القضية  بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.
 

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