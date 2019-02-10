شرطة دبى تختبر الكفاءة التقنية للشباب بمسابقة "إلتقاط العلم" للأمن الإلكترونى

كتب مصطفى عنبر

يترقب العشرات من الشباب المحترفون والهواة في ميدان تقنية المعلومات والتطبيقات الرقمية والبرمجة انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مسابقة «التقاط العلم - Capture The Flag» للأمن الإلكتروني، لإثبات قدراتهم التقنية في مواجهة سيناريوهات محاكاة حقيقية لمحاولات اختراق وقرصنة إلكترونية، ضمن المسابقة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي على مدى يومي 22 و23 فبراير الجاري في مجمع "هاب زيرو" في منطقة سيتي ووك دبي.

وتستهدف شرطة دبي من خلال مسابقة «التقاط العلم»، تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني لدى الشباب والأجيال المقبلة، وتحفيز الفضول العلمي وقدرات التعامل مع التحديات الإلكترونية، وترسيخ مفاهيم الأمن الإلكتروني لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات المهتمين بالتقنيات والتطبيقات الالكترونية الحديثة..

وتستقطب مسابقة "التقاط العلم" المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم وتكنولوجيا؛ الراغبين في تسليط الضوء على مهاراتهم وقدراتهم على التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا البرمجيات والأدوات الرقمية، حيث تتيح هذه المسابقة الفرصة أمام المشاركين لخوض تجربة التحديات ضمن أجواء المنافسة. كما تفخر برعاية الحدث عدد من الشركات ذات الخبرات العميقة والعملية في مجال الأمن السيبراني مثل ريكورديد فيوتشر، و جلف بزنس ماشينز، وسباير سوليوشنز، وانفو واتش جلف، بهدف المشاركة في نشر الوعي السيبراني بين جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب حولأهمية نشر المعرفة تعزيز ثقافة الأمن السيبراني.

وأكد القائد العام القائد لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري أهمية مسابقة «التقاط العلم» فيجذب اهتمامالأجيال الصاعدةلمجالاتالعلوموالتكنولوجيا والابتكار،وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين وتعزيز الرغبة لديهم للتحول إلى التخصصات العلمية وتحفيزهم على التعلم المستمر ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.

وأضاف اللواء المري: "يأتي إطلاقنا للنسخة الثانية من مسابقة "التقاط العلم" انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على بناء أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل."

وتحظى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن الإلكترونيمركز الصدارة في العالم، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحاجة الى خبراء في مجال تقنية المعلومات، لمواكبة المخاطر الالكترونية وتلبية الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال، وفي هذا الإطاريتم تنظيم الدورة الثانية من تحدي "التقاط العلم" للأمن الإلكتروني، كفرصة للتدريب النظري والعملي للمتخصصين والهواة في هذا الميدان الحيوي.

وتسعى شرطة دبي من خلال هذه المسابقةإلى تشجيع ومكافأة خبراء الأمن الإلكتروني الحاليين و المستقبليين، فضلا عن توفير فرصة لتعلم المهارات الجديدة التي سوف تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

ويجسد هذا التحدي الهدف الثاني من "استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والرامي الى تشجيع الابتكار فيمجال الأمن الالكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

وفي تعليقه على إطلاق النسخة الثانية من تحدي "التقاط العلم"، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: "يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "التقاط العلم" للأمن الإلكتروني، لنبني على ما تم إنجازه في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 30 متسابق مقيم في الدولة. ونحن على ثقة بأن هذه الفعالية التي يشارك فيها المحترفون والهواة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الحاسوبي، سوف تشحذ عقول المتنافسين وتعمل على تحفيز أجيال الشباب وزيادة معارفهم بالمواضيع والقضايا ذات الصلة بعالم تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها. "

وأضاف العميد الجلاف: "نحن جميعا نتصل بطريقة أو بأخرى بالفضاء الإلكتروني ومخاطره المعروفة وآثاره السلبية التي تؤثر على حياتنا، وتؤثر على مصالحنا كمؤسسات. لذلك نحن واثقون أن تنظيم هذه المسابقة جاء في الوقت المناسب لتعزيز الوعي بين جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب، بأهمية تبني المعرفة والحلول من أجل حماية الفضاء الإلكتروني."

وفي ختام المسابقة، تنظم شرطة دبي حفلا خاصاً لتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز التي حازوا عليها، والتي تشمل 3 جوائز: الجائزة الأولى بقيمة 20,000 درهم، الجائزة الثانية 10,000 درهم ، والجائزة الثالثة بقيمة 5,000درهم.