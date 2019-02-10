شاهد في دقيقة.. ملخص كلمة الرئيس السيسي أمام زعماء إفريقيا

فى مستهل استلام مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجهنا.

وأضاف في كلمته عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا أكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها ومن ثم أقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تُحقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل الخارجي والسقوط في براثن الأنماط المبتكرة والمُعاصرة من الاستغلال، تلك الأنماط المعاصرة التي لا تلائم واقعها.