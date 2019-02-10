شاهد سفير تشاد بالقاهرة: مدة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى كافية للملفات المهمة

كتبت - هناء أبو العز تصوير- سامى وهيب

قال سفير دولة تشاد فى القاهرة، الأمين الدودو عبد الله الخاطرى، إن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر، رئاسة الاتحاد الإفريقى، حدث عظيم، باعتبار مصر الشقيقة الكبرى لدول إفريقيا وتحاول مد أذرعها لمساعدة أشقاءها، وتستحق المزيد.

وأضاف الدودو فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فترة تولى مصر رئاسة الاتحاد ليست بطويلة، ولكنها كافية لتفعيل الملفات الأكثر أهمية للقارة أجمع، متمنيا أن تكون فترة رئاسة مصر للاتحاد بقدر حجمها فى القارة الإفريقية.

وأوضح الأمين الدودو، أن قوة الأفارقة ومكانتهم وعزتهم، تتعزر بحفاظهم على الاتحاد الإفريقى، والوقوف خلف رئيس كل دورة، وأن يكون دورهم تكاملى له، من أجل إنجاح الملفات وأن لا يكون لهم دور آخر يؤدى إلى ركود تنفيذ القرارات وعدم تفعيلها.