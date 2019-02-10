س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة "الشهيدة رفقة" ضمن آثار مصر القبطية

الغربية- محمد طارق

تعد كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط بمحافظة الغربية، من أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وفيها جسد الشهيدان بارا وأوتام، وبيعه أخرى للقديس أبو جرج، والأنبا مرقس الضرير المعروف بابن القبير، وهذه عدة أملاك مجاورة لبعضها البعض.

ما هو تاريخ بناء الكنيسة؟

يرجع تاريخ إعادة بناء الكنيسة ما بين سنة 1465م إلى سنة 1467م، وتوجد عدة أملاك مجاورة بعضها البعض نفذ منها دير للرجال ودير للنساء.

لماذا تعد واحدة من الكنائس الأثرية؟

سنباط كانت بها أكثر من كنيسة وقد هدمت هذه الكنائس فى حوادث عام 1337م، حيث هدمت العديد من الكنائس فى القاهرة والوجه البحرى والوجه القبلى، وكان نصيب الغربية 4 كنائس، ولكن الآن لا يوجد بسنباط إلا كنيسة واحدة باسم القديسة رفقة وأولادها التى يقصدها الكثيرون كل عام لينالوا بركتها.

ما روائع الكنيسة الأثرية؟

روائع هذه الكنيسة الأثرية وجود حامل الأيكونات، وهو من أجود أنواع الخشب المطعم بالعاج، وهو من الأبواب الأثرية النادر وجودها على مستوى الكنائس الأثرية، وتوجد مجموعة أيكونات أثرية من القرن 17 والقرن 19، ويوجد أيضًا البئر الأثرى الموجود فى مدخل الكنيسة الأثرية، ومن ضمن الآثار الباب الداخلى والباب الخارجى للكنيسة.

متى تم إعادة تشييد مبنى الكنيسة؟

تم إعادة تشييد هذا المبنى عام 2003، والكنيسة مسجلة فى عداد الآثار القبطية والإسلامية بقرار وزارة الثقافة رقم 218 فى سنة 1987 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لعام 1988م، وكانت الكنيسة منزلاً ثم تحولت إلى كنيسة، وتعتبر الكنيسة الواحدة من الكنائس الأثرية، حيث تجمع بين النظام البزيليكى والنظام البيزنطى، والوحيدة الأثرية فى الكرازة باسم القديسة رفقة وأولادها، والتى تحظى باحتضان أجساد 15 شهيدًا.



أسماء شهداء الكنيسه



الكنيسه من الداخل



كنيسة الشهيده رفقه