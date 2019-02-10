video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة "الشهيدة رفقة" ضمن آثار مصر القبطية

الأحد، 10 فبراير 2019 06:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة "الشهيدة رفقة" ضمن آثار مصر القبطية كنيسة الشهيده رفقه
الغربية- محمد طارق
إضافة تعليق

تعد كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط بمحافظة الغربية، من أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وفيها جسد الشهيدان بارا وأوتام، وبيعه أخرى للقديس أبو جرج، والأنبا مرقس الضرير المعروف بابن القبير، وهذه عدة أملاك مجاورة لبعضها البعض.

 

ما هو تاريخ بناء الكنيسة؟

يرجع تاريخ إعادة بناء الكنيسة ما بين سنة 1465م إلى سنة 1467م، وتوجد عدة أملاك مجاورة بعضها البعض نفذ منها دير للرجال ودير للنساء.

 

لماذا تعد واحدة من الكنائس الأثرية؟

سنباط كانت بها أكثر من كنيسة وقد هدمت هذه الكنائس فى حوادث عام 1337م، حيث هدمت العديد من الكنائس فى القاهرة والوجه البحرى والوجه القبلى، وكان نصيب الغربية 4 كنائس، ولكن الآن لا يوجد بسنباط إلا كنيسة واحدة باسم القديسة رفقة وأولادها التى يقصدها الكثيرون كل عام لينالوا بركتها.

 

ما روائع الكنيسة الأثرية؟

روائع هذه الكنيسة الأثرية وجود حامل الأيكونات، وهو من أجود أنواع الخشب المطعم بالعاج، وهو من الأبواب الأثرية النادر وجودها على مستوى الكنائس الأثرية، وتوجد مجموعة أيكونات أثرية من القرن 17 والقرن 19، ويوجد أيضًا البئر الأثرى الموجود فى مدخل الكنيسة الأثرية، ومن ضمن الآثار الباب الداخلى والباب الخارجى للكنيسة.

 

متى تم إعادة تشييد مبنى الكنيسة؟

تم إعادة تشييد هذا المبنى عام 2003، والكنيسة مسجلة فى عداد الآثار القبطية والإسلامية بقرار وزارة الثقافة رقم 218 فى سنة 1987 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لعام 1988م، وكانت الكنيسة منزلاً ثم تحولت إلى كنيسة، وتعتبر الكنيسة الواحدة من الكنائس الأثرية، حيث تجمع بين النظام البزيليكى والنظام البيزنطى، والوحيدة الأثرية فى الكرازة باسم القديسة رفقة وأولادها، والتى تحظى باحتضان أجساد 15 شهيدًا.

 

أسماء شهداء الكنيسه
أسماء شهداء الكنيسه

 

الكنيسه من الداخل
الكنيسه من الداخل

 

كنيسة الشهيده رفقه
كنيسة الشهيده رفقه

 

متحف رفات الشهداء
متحف رفات الشهداء

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مسجد أولاد الزبير أحد الآثار الإسلامية بمصر

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

الشهيده رفقه

كنيسة الشهيده رفقه بسنباط

الآثار القبطيه في الغربيه




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة