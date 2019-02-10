سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ،القبض على 5متهمين بحوزتهم كميات من البانجووالأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " يوسف.ع.ا"24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ط.م"32 عام عاطل مقيم مدينة المستقبل دائرة مركزأبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اشرف.ال.ا"42 عام عاطل مقيم اجا دقهلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100جرام و100قرص مخدروسلاح ابيض"خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول ، كم تم ضبط كلا من المتهم "ابراهيم .س.ع"45 عام عاطل مقيم سرابيوم والمتهم "محمود.م.ع"29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.