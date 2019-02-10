video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة فى الإسماعيلية

الأحد، 10 فبراير 2019 06:47 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ،القبض على 5متهمين بحوزتهم كميات من البانجووالأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم " يوسف.ع.ا"24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ط.م"32 عام عاطل مقيم مدينة المستقبل دائرة مركزأبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اشرف.ال.ا"42 عام عاطل مقيم اجا دقهلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100جرام و100قرص مخدروسلاح ابيض"خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول ، كم تم ضبط كلا من المتهم "ابراهيم .س.ع"45 عام عاطل مقيم سرابيوم والمتهم "محمود.م.ع"29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط أخطر تاجرى هيروين فى حملة أمنية بالعاشر من رمضان

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

استروكس

اللواء محمود هندى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة