سقوط عاطل قبل ترويجه 15 فرش حشيش فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 15 فرش من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار "كريم.م" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، أثناء استقلالها سيارة ملاكى، وضبط بحوزته 15 فرشا من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول و500 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.