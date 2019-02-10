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الأحد، 10 فبراير 2019 03:35 م
خالد صلاح
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سفير مصر فى غانا يطلع الجالية على أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى

الأحد، 10 فبراير 2019 03:00 م
سفير مصر فى غانا يطلع الجالية على أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى الرئيس السيسى والاتحاد الأفريقى
(أ ش أ)
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عقد سفير مصر فى غانا، السفير عماد حنا، غانا لقاءً موسعاً مع أبناء الجالية المصرية، ضم مجموعةً من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلى الشركات المصرية العاملة فى (أكرا) والعاملين فى مجال إدارة الفنادق وأعضاء المكتب الإقليمى لمؤسسة مصر للطيران.

واستمع السفير إلى أوضاع الشركات المصرية العاملة فى غانا والتى تتنوع نشاطاتها ما بين إدارة المشروعات الزراعية وصناعة الألومنيوم، وبناء المستشفيات وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لها، واستخراج وتنقية المعادن النفيسة، وتسويق معدات وعربات النقل الثقيل، إضافةً إلى إدارة فروع بعض الفنادق العالمية فى العاصمة (أكرا ).

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن السفير عماد حنا، أثنى- خلال اللقاء- على ما تحظى به الجالية المصرية فى غانا من ترحيب وتقدير الشعب الغانى، بالنظر إلى رصيد الاحترام الذى يكنه الشعب الغانى لمصر وشعبها منذ حقبة الخمسينيات التى ساندت خلالها مصر حركة التحرر الوطنى الغانى، والصداقة الوطيدة التى جمعت بين الرئيسين جمال عبد الناصر وكوامى نكروما، والتى أسست لحركة عدم الانحياز وكتلة الدار البيضاء التى مثلت النواة الأولى للاتحاد الإفريقى الذى تترأسه مصر اليوم.

وأطلَع السفير المصرى أبناء الجالية فى هذا السياق على أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، والتى تأتى على رأسها تحقيق التنمية والتكامل فيما بين دول القارة ودعم التجارة البينية عبر اعتماد وتفعيل اتفاق التجارة الحرة القارية إضافة إلى ترسيخ الأمن والسلام فى ربوع إفريقيا، مُشيراً إلى التنسيق القائم بين مصر وغانا فى هذا الإطار.

وتناول السفير- خلال اللقاء- ما تضعه رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى من مسئولية إضافية على أبناء مصر العاملين فى القارة لتعزيز أهدافها وتحقيق التنمية والتقارب فيما بين شعوبها، واصفاً أبناء الجالية المغتربين بسفراء مصر وواجهتها الحقيقية.

وحرص السفير المصرى- خلال اللقاء- على الاستماع إلى شواغل أبناء الجالية وتجاربهم، مؤكداً أن السفارة المصرية فى (أكرا) لن تألو جهداً فى تذليل كافة العقبات التى قد تواجه أبناء الجالية والمستثمرين المصريين المتواجدين فى غانا، مع التزامها الكامل بتقديم الخدمات القنصلية الواجبة لأبناء مصر المغتربين فى الخارج التزاماً بالسياسة العامة للدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح الييسى بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين المصريين وأسرهم بالخارج.

 


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