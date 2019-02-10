سفير مصر بإثيوبيا: رئاسة الاتحاد الأفريقى تتوج جهود الرئيس السيسى الخارجية

أديس أبابا (أ ش أ)

أكد أسامة عبدالخالق، السفير المصرى فى إثيوبيا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تأتى تتويجا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، وإعطائه البعد الأفريقى أولوية متقدمة للغاية فى أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وقال السفير أسامة عبد الخالق فى تصريحات لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن " حضور الرئيس السيسى بشكل قوى فى القمم الأفريقية أدى إلى تنشيط العلاقات مع الأفارقة على كافة الأصعدة ".

وأكد أن مصر وضعت خطة طموحة للمساهمة فى تنفيذ الأجندة التنموية الافريقية (2063) "أجندة التنمية المستدامة " التى تركز على السياسات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.