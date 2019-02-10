video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفراء سعوديين معينون حديثا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

الأحد، 10 فبراير 2019 01:03 م
سفراء سعوديين معينون حديثا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أدى سفراء المملكة العربية السعودية المعينون حديثا لدى عدد من الدول القسم اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

 

وبحسب وكالة واس السعودية، أدى القسم كل من الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، وفيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

 

وتشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته، وحضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعلامى السعودى "تركى الدخيل" سفيرا للمملكة لدى الإمارات

الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

اخبار العرب

سفراء

تركي الدخيل




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة