سفراء سعوديين معينون حديثا يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أدى سفراء المملكة العربية السعودية المعينون حديثا لدى عدد من الدول القسم اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

وبحسب وكالة واس السعودية، أدى القسم كل من الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، وفيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

وتشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته، وحضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.