سانا: تنظيمات إرهابية تعتدى بقذيفتين صاروخيتين على مدرسة ثانوية بريف حماة

دمشق (أ ش أ)

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالى بسوريا بقذيفتين صاروخيتين على سور مدرسة ثانوية بقرية أصيلة؛ ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع أصابات بين الطلاب أو المدنيين فى المنازل المجاورة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاعتداء وقع أثناء تلقى الطلاب الدروس اليومية المقررة، مشيرة إلى أن الطلاب عاشوا حالة من الذعر، سرعان ما تبددت بفضل الإجراءات الآمنة، والسلوك المناسب للكادر التدريسى والإدارى.

يذكر أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى أطراف بلدتى حصرايا واللطامنة أعتدت أمس السبت، بقذيفتين صاروخيتين على مدينة محردة؛ خلفتا أضرارا مادية دون وقوع أصابات بين المواطنين، وذلك فى خرق متكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب.