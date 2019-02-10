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سامح شكرى: قضية الصحراء الغربية معقدة وهناك توافق على اعتماد المسار الأممى

الأحد، 10 فبراير 2019 10:27 م
سامح شكرى: قضية الصحراء الغربية معقدة وهناك توافق على اعتماد المسار الأممى الصحراء الغربية
كتب أيمن رمضان
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علق سامح شكرى وزير الخارجية، على قضية الصحراء الغربية التى دائماً ما تفجر نزاعا بين الجزائر والمغرب ورؤية مصر فى حل هذه الأزمة، قائلاً: "أزمة معقدة لكن التوافق العام فى المنظمة يعتمد على المسار الأممى وقرار مجلس الأمن من أجل التفاهم والتنفيذ للإجراءات التى تخفف من وطئت هذه القضية وتزيل الأسباب.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره ببرنامج بالبث المشترك، مع الإعلاميين خالد أبو بكر، ووائل الإبراشى، أن هناك أجندة سياسية للتعاون مع دول القارة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

ولفت وزير الخارجية إلى ضرورة  وضع الآليات المناسبة للحد من ظاهرة انتشار الصراعات فى الساحة الأفريقية، مشيراً إلى أن الهجرة تأتى هرباً من الصراع المسلح وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانتشار ظاهرة الإرهاب.

وتابع: "الرؤية التى تبزغ الآن فيما يتعلق بالأندماج الأفريقى والتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية من شأنه أن يزيد من الاعتماد المتبادل والتكامل فيما بين دول القارة".

وأكد "شكرى"، أن خطة 2063 وما بها من برامج تنموية تعزز من قدرات الدول الأفريقية وترفع مستوى المعيشة بها وبالتألى تخلق من الدول الأفريقية سوق كبير يستطيع أن يتفاعل ويعتمد على قدراته الخاصة.


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