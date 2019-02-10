سامح شكرى: الأطراف الثلاثة لم تصل لرؤية موحدة بشأن سد النهضة

كتب أيمن رمضان

علق السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على ملف سد النهضة قائلاً: "لم يصل الأطراف الثلاثة إلى رؤية موحدة من حيث التعامل مع قضية ملء الخزان والتشغيل، وآلية التحقق من الموارد المائية المتوفرة".

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره بالبث المشترك، مع الإعلاميين خالد أبو بكر، ووائل الإبراشى، أن كل هذه الأمور تخضع إلى دراسات فنية معمقة، متابعا: "وأحيانا يكون هناك اختلاف فى هذه الرؤية وتفسير الأمور.. من هنا لنا المسار الخاص باللجنة العلمية المستقلة لمعاونة الأجهزة الرسمية، وأيضا المسار الخاص بالاستشارى الدولى المحايد وهذا المسار متوقف، وهناك جهود ستبذل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل هذا المسار".