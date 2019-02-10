سامح شكرى: استعادة علاقات الرباعى العربى بقطر مرتبط بتغيير الدوحة لمنهجها

كتب محسن البديوى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، فى تعليقه على الأزمة القطرية، أن الأوضاع لم تتغير كثيرًا وهناك ثبات فى موقف الدول الأربع، وتكثيف فى الاتصالات بالشركاء لتوضيح الأمور بما يعزز من سياسة هذه الدول، والأمر مرتبط بتغيير المنهج لدى السياسة القطرية لنعفى أنفسنا من هذه النتائج السلبية التى قد تأتى من هذه السياسات.

وعن إمكانية المصالحة، قال خلال البث المشترك لقنوات "الحياة" و"ON E"، مع خالد أبو بكر والإعلامى وائل الإبراشى، أن الموقف المصرى واضح ولن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات إلا حال التغير الملموس فى السياسات القطرية بحيث لا تأتى بآثار سلبية على مصر وشعبها، مضيفًا: "فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت".

وفى سياق آخر، أوضح أن البعض يحاول استهداف مصر ويضعون صورة غير حقيقية للأوضاع ويحاولون زعزعة الإرادة وإزالة الاستقرار ولكن الشعب المصرى يعى هذه المخاطر، وملتزم بما حققه ويسعى لزيادة الفرص والانطلاق نحو الأمام.

وعن إنهاء الصراعات والنزاعات بالقارة السمراء، قال إنه لا بد من طموح وإرادة وعمل مشترك فى هذا الإطار، والقارة على منحنى إيجابى فى هذا الصدد، فى ظل ما تشهده من تفاعلات وتغييرات، كما أن القيادات تحمل رؤى وفكر جديد، مضيفًا: "شهدنا خطاب الرئيس السيسى وهو يعزز المشاركة والتعاون والتنمية وطموحات الأفارقة وهذا من شانه رفع فرص "إسكات البنادق".

وأشار إلى أن الصراعات المسلحة والتنافس المسلح سبب زيادة النازحين واللاجئين ولذا لا بد من مزيد من الوعى والتوافق بين الأشقاء للوصول للغاية المطلوبة.