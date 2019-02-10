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زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

الأحد، 10 فبراير 2019 08:27 ص
زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه كسر ماسورة مياه - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تسببت كسر ماسورة مياه بالكليو 25 على طريق السويس الصحراوى، فى ظهور كثافات مرورية من القاهرة اتجاه السويس، وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الكسر، وتم إخطار محافظة القاهرة للقيام بعمليات اﻹصلاح.

 

تلقت غرفة عمليات اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بكسر ماسورة مياه و ظهور تباطؤ فى حركة السيارات، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور، بانتقال الخدمات لتنظيم حركة السيارات لحين انتهاء اﻹصلاحات وغلق مصدر المياه.

 

 


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