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روشتة نقابة الزراعيين للحفاظ على المحاصيل فى الطقس السيئ

الأحد، 10 فبراير 2019 08:00 ص
روشتة نقابة الزراعيين للحفاظ على المحاصيل فى الطقس السيئ المهندس محمدى البدرى عضو مجلس نقابة الزراعيين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إنه لمواجهة المزارعين لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها مصر خلال تلك الأيام، يجب الحذر فى عمليات الرى، خاصة الرى بالغمر، مع ضرورة أن يكون الرى على فترات، وعدم الإصراف فى عمليات الرى، حتى فى حالة تحسن الظروف الجوية، وعدم اللجوء للرى مطلقا فى حالة سقوط الأمطار.

 

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه يفضل عدم الرى نهائيا أثناء فترات هبوب الرياح، والاهتمام بإضافة الأسمدة العضوية وخلطها بالأسمدة الفوسفاتية، وكذلك عدم رش المحاصيل المختلفة بالمبيدات أثناء تلك الفترة، مع الاهتمام بمصدات الرياح خاصة من الجهة البحرية والغربية للمزارع، مع ضرورة تغطية سطح التربة بقش الأرز خاصة فى الأراضى الجديدة.

 

وأكد عضو مجلس نقابة الزراعيين أهمية مراعاة الاهتمام بغسيل ورش الأشجار بعد انتهاء موجات الطقس السيئ من الغبار والأتربة، بالإضافة إلى الحرص الشديد أثناء عملية الغسيل بأن يكون الرش بضغط منخفض حتى لا يتسبب ذلك فى سقوط الأزهار أو العقد الحديث.

 


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