روسيا تعد مشروع قرار خاص لمجلس الأمن الدولى حول فنزويلا

نيويورك /أ ش أ/

أعلن مصدر مطلع فى الأوساط الدبلوماسية الروسية ، اليوم الأحد ، أن روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولى حيال فنزويلا.

وقال المصدر (فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية):" إن روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن بشأن دعم فنزويلا".

هذا وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة ترغب فى تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى بشأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى فنزويلا.

يذكر أن الأزمة السياسية فى فنزويلا تفاقمت وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلى المعارض، خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة ، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة ، ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية فى يد الولايات المتحدة".