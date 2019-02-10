رئيس مصلحة الدمغة: العدادات المستوردة من الصين تصل لـ500 ألف سنويا

مدحت وهبة

أعلن اللواء مهندس عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع المعهد القومى التابع للحكومة الصنية والمنوط باعتماد معايرة العدادات "كهرباء أو غاز أو مياه" بدولة الصين، بأن يرسل شهادات الاعتماد الخاصة بالعدادت المستوردة لمطابقة هذه الشهادات مع الشهادات التى تكون لدى الجهة المستوردة، الأمر الذى سيمكن المصلحة من معرفة مدى جودة العدادات ومطابقتها وفقا لاعتمادات المعهد القومى الصينى فى بلاد المنشأ، لافتا إلى أن دولة الصين تعد من أكثر الدول التى يتم استيراد العدادات منها حيث يقرب عدد العدادات المستوردة من دولة الصين إلى 500 ألف عداد سنويا.

وأشار منتصر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على إجراء معايرة العددات بشكل جيد حرصا على المستهلك، وأن المصلحة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء معهد لمعايرة العدادات تابع لها ،الأمر الذى يسهل عملية اجراء معايرة العدادات قبل تشغيلها سواء عدادات الكهرباء أو الغاز أو عدادات المياه، كما تقوم المصلحة حاليا بتشكيل لجان ومجموعات عمل من أجل المعايرة وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة لمواكبة التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالمعايرة